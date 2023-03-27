Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати домашні курячі сосиски з сиром.

"Приготуємо неймовірні сосиски для ваших діток, для всієї родини. Це перевірений рецепт, смачно, легко та просто", - радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

куряче філе - 500 г (2 шт.)

яйця – 2 шт. чи 3 шт. білка

вершки (жирність не менше 30%) або сметана (жирність не менше 20%) – 80 мл

сир - 50-70

сіль

білий перець, кріп - за бажанням

Куряче філе наріжте шматочками та відправте в чашу блендера. Відправте туди ж яйця, вершки, сіль, білий перець, кріп. Пробийте все за допомогою занурювального блендера або комбайна до однорідної маси. Додайте в курячий мус дрібно нарізаний сир і перемішайте. Перекладіть фарш у кондитерський мішок з насадкою діаметром 16 мм.

Змочіть робочу поверхню, приклейте на неї термостабільну харчову плівку та розріжте її на дві частини. Відсадіть на харчову плівку сосиски, відступивши від краю 1 см. Загорніть сосиски в плівку. Сформуйте таким чином усі сосиски. Відправте сосиски в гарячу воду та варіть на слабкому вогні протягом 10 хвилин", - пояснює Єлизавета Глінська.

Потім перекладаємо сосиски в холодну воду, знімаємо з них плівку і обсмажуємо кілька хвилин на олії або суміші олії з вершковим маслом.

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