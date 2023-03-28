Відома балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар з нагоди Дня театру, який відзначали напередодні, несподівано звернулася до українців.

На своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар порушила тему, яка хвилює багатьох людей — роль штучного інтелекту в сфері мистецтва.

"Цей загадковий механізм давно увірвався у технологічний світ і далі продовжує вирувати у своєму розвитку. Створює декорації, пише сценарії, книги, поезію, малює картини. Крім усього, має ще безліч навичків від написання стратегій розвитку до формування ділових листів. І тут стає питання. А що людина? Чи може він замінити людський ресурс і механізувати повністю світ?", — пише артистка.

Балерина заявила, що, на її думку, штучний інтелект може полегшити рутину, щоб дати людям більше простору для творчості та вирішення більш глобальних питань.

"Але ніколи не замінить унікальність, креатив та творців-емпатів, які створюють шедеври. Тому що тільки союз «людина-людина» може надати продукту цінності і почуттів, розуміючи настрої світу та різних аудиторій. І власне, душу та внутрішній світ людини філігранно ограновують клопітка праця та самовдосконалення, саме тому її цінність та досвід не замінить ніяка машина… Так само, як і не вийде на сцену, щоб дати емоцію, яка відгукнеться в серцях глядачів", — наголосила Катерина Кухар.

Нагадаємо, Катерина Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.

Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила реакцією на скандал з Ілоном Маском.