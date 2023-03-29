Відома артистка Надя Дорофєєва вирішила відповісти на найчастіші запитання фанатів, а також поділилася особистими кадрами. Як відомо, останні тижні зірка проводила у музичному турі.

Спочатку Надя Дорофєєва розповіла, чи працює зараз із психологом:

«Минулий рік був надскладним, я не звикла виливати все це у соціальні мережі. Але справді психолог мені дуже допоміг. І ще я не знаю, як тепер обійтися без занять медитацією. Женя, я тобі вдячна за те, що ти зі мною пройшла все це».

Після Надя згадала і про свого нового коханого, розповівши, як вмовила Мишка виступити з нею: «Зробила йому сюрприз» – іронічно зауважила Надя.

Також артистка заінтригувала кадрами, знятими на одному з останніх концертів. Надя Дорофєєва вже не перший тиждень займається туром, тому вирішила таким чином підвести підсумок.

«Просто подивіться до кінця і уявіть собі, що я відчувала на той момент. Немає слів..💔 PS: ну а ми вже ведемо переговори про наступні 30 концертів 😉» - пише Дорофєєва.

Нагадаємо, що Дорофєєва перетворилася і вразила зухвалим чином.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва, яка раніше також поскаржилася на фігуру, вразила виглядом у топі.

Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала "дикі" танці з хлопцем та дівчиною після концерту.