Українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як виглядала на початку кар'єри актриси, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська телеведуча та актриса, яка має звання Майстер спорту України з художньої гімнастики. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, від якого народила двох дочок - Поліна та Діана.

Не забуває Лілія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ребрик вирішила поговорити з фанатами.

"Запитуйте про театр", - написала зірка.

"Яка була ваша перша роль? Чи задоволені ви були своїм першим виходом на сцену?" - запитав фанат.

"Сватання на Гончарівці". Уляна", - написала зірка у відповідь і показала фото, де вперше на сцені грає роль.

"Як можна запам'ятати стільки тексту? Відкрийте таємницю", - спитав ще один фанат.

"Вчити текс - це найпростіше, що може бути. Бо найскладніше - це присвоїти текст своєму персонажу, якого уособлюєш. Виправити кожне слово. І пам'ятати, що ми в житті часто говоримо слова, а відчуваємо в цей час зовсім інше значення цих слів . Ось це і треба шукати: підтекст чи інший план... У цьому інтерес", - відповіла Лілія і поділилася закадровим селфі, де тримає в руках текст.

Нагадаємо, Ребрик чесно розповіла, які у неї стосунки з театром.

А ще Politeka повідомляла, що Ребрик показала доньок та розповіла про мрію молодшої

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик похизувалась розкішним двором заміського будинку



