Як пише Politeka.net, Михайло Заливако - відомий український бізнесмен, який став "Холостяком" позаминулого сезону. На проекті підприємець обрав переможницею Ганну Богдан, після чого пара зустрічалася понад рік. Але як і багато інших, зіркова пара не змогла пронести свої стосунки через повномасштабну війну, і практично одразу розійшлися після вторгнення.
Натомість Михайло став доволі успішним блогером, за яким стежать десятки тисяч українців. А цього разу бізнесмен опублікував кадри погоди у своєму сторісі, приголомшивши українців. На кадрах можна побачити сніг, який повернувся до України попри 28 березня.
"Усім привіт, хто на літній гумі. Дістайте санчата", - написала Заливако.
А до цього Михайло показав зворушливе весілля, де медсестра з Лисичанська без ніг вийшла заміж, розчуливши українців кадрами.
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"23-річна медсестра з Лисичанська, якій під час вибуху ворожої міни відірвало обидві ноги, вийшла заміж у Львові. Оксана проходить реабілітацію та готується до протезування. Вона та її обранець вирішили зіграти весілля. Своє свято пара відзначила прямо у лікарняній палаті", - написав Заливако.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливаком похвалилася розкішним букетом
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