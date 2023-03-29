Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка днями презентувала новий український альбом і дала відверте інтерв'ю про свою проукраїнську позицію, поділилася у своєму Instagram кадрами з прогулянки в місті Ірпені, яке на початку повномасштабної війни було в російській окупації.

Як видно, на нових фотографіях Світлану відбито на вулицях міста з зруйнованими будинками та розбитими вікнами. Перед камерою вона з'явилася у бежевих штанях та чорному светрі, а зверху накинула модний кавовий тренч. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Лобода написала: "Рік з дня звільнення Ірпеня! Міста мого дитинства та мого серця. За цей рік з довіреним фондом нам вдалося передати на відновлення Ірпеня понад 5 000 000 гривень. Дякую своїм партнерам – компанії та обіцяю зробити все, що у наших силах, щоб кожна людина в Ірпені засинала у своєму затишному будинку, з вірою у світ і світле майбутнє. Впевнена, що у всій нашій країні воно буде саме таким”.

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