Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою "Маска". Знаменитість, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка вирушив у тероборону та був деякий час поліцейським. Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікував відео, де насмішив прогнозом погоди на тлі снігу.
"І знову про погоду. Найближчими днями очікується дощ та налипання мокрого снігу.
Температура -2, але відчувається, що тебе просто ніхто не любить", - написав Остапчук у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Хто дбає про те, щоб його любили, маючи швидкість мови і така вимова";
"Це саме те, що я відчуваю зараз!";
"голос як ставити такий, дорогий?";
"Прогноз, на який ми заслужили";
"Це саме те, що я відчуваю зараз";
"Хто дбає про те, щоб його любили, маючи швидкість мови і така вимова";
"Зараз так холодно, що я втратив усі почуття в руках та ногах...".
Нагадаємо, Клопотенко здивував Остапчука подробицями особистого життя.
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