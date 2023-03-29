Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою "Маска". Знаменитість, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка вирушив у тероборону та був деякий час поліцейським. Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікував відео, де насмішив прогнозом погоди на тлі снігу.

"І знову про погоду. Найближчими днями очікується дощ та налипання мокрого снігу.

Температура -2, але відчувається, що тебе просто ніхто не любить", - написав Остапчук у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Хто дбає про те, щоб його любили, маючи швидкість мови і така вимова";

"Це саме те, що я відчуваю зараз!";

"голос як ставити такий, дорогий?";

"Прогноз, на який ми заслужили";

"Це саме те, що я відчуваю зараз";

"Хто дбає про те, щоб його любили, маючи швидкість мови і така вимова";

"Зараз так холодно, що я втратив усі почуття в руках та ногах...".

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