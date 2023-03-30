Ведуча Леся Нікітюк із гумором прокоментувала своє життя у Польщі під час невеликого відпочинку.

Відома телеведуча Леся Нікітюк кілька днів провела у Польщі, про що активно розповідала в Інстаграм. Встигла артистка також поділитися добіркою кадрів зі своїх буднів, вільних від робочих зйомок.

«Леся, ну що там у Варшаві? П'яна вишня, Львівські круасани, Чорноморка, Sister's Aroma, G.Bar, Нова пошта, Галя Балувана» – не без гумору помітила Леся.

Зазначимо, що раніше до Польщі Леся приїжджала в рамках зйомок третього сезону свого тревел-шоу, щоб показати, як живуть українці під час війни. Більшість біженців опинилася саме в Польщі, тому показати частинку життя в іншій країні Нікітюк була практично зобов'язана.

Тільки зараз, згодом, Леся вирішила трохи згадати минуле і під час походу по магазинах похвалилася цілою добіркою модного вбрання з подругою. Дві блондинки і в парному вбранні і в різних виглядали дуже привабливо.

Нерідко Леся отримує заздрісні коментарі на свою адресу та різні поводження з критикою. Проте на спроби засоромити її Леся не реагує, висловлюючись у мережі.

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