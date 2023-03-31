Телеведуча Маша Єфросиніна зустрілася з українським виконавцем Артемом Пивоваровим. Швидше за все, знаменитість брала інтерв'ю у співака. У перерві між зйомками вони вирішили влаштувати так звані розваги для людей, яким за 30 років. Кумедне відео опублікувала ведуча у себе в Інстаграм.

Зокрема, на відповідних кадрах зняли, як Артем Пивоваров умовляє телеведучу постояти на спеціальних плитках із цвяхами. Маша Єфросиніна спочатку сумнівалася, чи варто їй це робити. Але врешті-решт співак її вболтав і допоміг тій постояти на цвяхах.

Так, телеведучій вдалося простояти на них близько 15 хвилин, а сам музикант досяг вражаючого результату. Так, Артем зізнався, що вже натренувався і йому вдається постояти на дошці Садху протягом 70 хвилин.

"Розваги, коли тобі за 30", - з гумором підписали відео Артем Пивоваров та Маша Єфросиніна.

У коментарях українці посміялися з відео, а також засипали знаменитостей компліментами:

"Марія героїня, ось дивишся на такі вчинки і надихаєшся", "Пивоварів мене лякає", "Маша молодець. Дошки садху однозначно круто", "Може, у вас спільна пісня буде? Не інтерв'ю?", "Це означає, що скоро буде новий хіт. Ви ж про це домовилися під час інтерв'ю у липні минулого року".

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