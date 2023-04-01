Цього разу у себе в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати крафіни з пастою праліне.

Для опари беремо:

300 мл молока

20 г цукру

15 г свіжих пресованих дріжджів

150 г борошна

Для тесту:

опара

2 яйця

100 г цукру

5 г солі

500 г борошна

100 г розм'якшеного вершкового масла 82%

Для начинки:

200 г пасти праліне

100 г вершкового масла 82%

Спочатку приготуйте опару. Змішайте тепле молоко та дріжджі, додайте цукор, туди ж просійте борошно через сито. Перемішайте, накрийте та залиште підходити у теплому місці без протягів на 1 годину.

Потім перемішайте опару, змішайте її з яйцями, цукром і борошном, просіяним через сито. Додайте сіль і замісіть тісто. Додайте вершкове масло та знову перемішайте. Накрийте та залиште підходити у тепле місце без протягів на 1,5 години.

Щоб приготувати начинку, просто змішайте пасту праліне з маслом і збийте блендером до пишної маси.

Змастіть руки і стіл олією. Розділіть тісто на 6 частин. Розкачайте по черзі кожен шматочок у прямокутник товщиною 3 мм. Змастіть кожен шматочок рівномірним шаром начинки. Загорніть тісто з начинкою в рулет. Розріжте рулет уздовж центру, не дорізаючи до краю кілька сантиметрів. Загорніть назовні половинку розрізаного рулету у вигляді "равлика". Потім загорніть другу половинку так само і помістіть зверху на першу. Сформуйте так само ще 5 крафінів (щоб подивитися відеоінструкцію, пролистайте вниз).

Перекладіть крафіни у форми для випікання. Залишіть їх за кімнатної температури підходити на 1 годину, накривши рушником або харчовою плівкою. Поставте випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Задекоруйте крафіни цукровою пудрою.

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