Український хореограф і учасник групи Rumbero's, зірка 11 сезону "МастерШеф" Амадор Лопес хоче спробувати себе у новому апмлуа.

Амадор Лопес отримав шанс потрапити до складу національного журі «Євробачення-2023», пише Politeka.net.

Нагадаємо, зараз в «Дії» проходить голосування за склад національного журі "Євробачення-2023".

Кандидатів п’ятнадцять, але проголосувати можна лише за одного.

Так, серед кандидатів - оперна співачка Олена Гребенюк, співак, хореограф, хореограф-постановник Олена Шоптенко, піаніст Євген Хмара, фронтмен гурту «СКАЙ» Олег Собчук, учасник гурту "ТНМК" Олександр “Фоззі” Сидоренко, заслужена артистка України Тоня Матвієнко, засновник гурту ADAM Михайло Клименко, співачка Світлана Тарабарова, співачка ROXOLANA, а також шоумен Амадор Лопес.

Амадора знають багато глядачів - він співпрацював із шоу «Танці з зірками», «Танцюю для Тебе», Майданс- 2 та «Фабрика зірок».

У 2008 році виграв у шоу «Танцюю для тебе», а вже у 2009 році очолив журі «Танцюю для тебе-2» і «Танцюю для тебе-3».

Амадор Лопес навіть встановив танцювальний рекорд – це був найбільший флешмоб, де одночасно танцювало 22,5 тисячі чоловік.

Шоу-балет «Rumbero's», яке створим Амадор Лопес, що працював із відомими зірками естради України.

Ставши учасником «МастерШеф-11» Амадор Лопес став справжньою зіркою кухні. Глядачі полюбили Амадора за його щирість, емоційність, відкритість.

«У мене ні з ким не було ніяких конфліктів, а тільки прекрасні дружні відносини. Ми стільки часу провели разом, з багатьма спілкуємося і до сього часу», - розповідав Амадор про свої відносини з іншими учасниками проєкту.

Також Амадор Лопес зізнавався, що саме його емоційність завадила йому продовжити участь у шоу.

«Я дуже емоційна людина, і мені важко боротися зі своїми емоціями. А тут постійно ситуації, з якими я не стикався раніше. Звичайно, це стрес і паніка. Крім перевірки кулінарних здібностей, це ще й тиск на психіку…»

Коментуючи тепле сприйняття глядача, Амадор говорив, що це взаємно.

«Я люблю свого глядача, глядач любить мене, все взаємно, що тут такого. Я завжди намагаюся вести себе гідно: і в житті, і на екрані».

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