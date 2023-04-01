Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за музиканта Віктора Павлика незважаючи на різницю у віці 28 років. Вже кілька років тому Катя народила первістка – сина Михайла. Для Віктора це вже четверта дитина від четвертої дружини. А нещодавно Репяхова вирішила спочатку вколоти губи, а потім збільшити і змінити форму носа. Нещодавно блогерка зняла шви і її перестав впізнавати ідентифікатор обличчя.
Не забуває Репяхова і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Катя вирішила побалакати з фанатами у своїх сторіс.
"Запитайте мене щось", - написала Катя у сторіс.
"Кате, а як відреагувала ваша мама на весілля з Віктором Павликом? Яке її ставлення до чоловіка?", - запитав фанат.
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"Саме на весілля відреагувала спокійно, ми побралися через п'ять років після знайомства. Ставлення прекрасне", - написала у відповідь Репяхова та показала сімейне фото.
"Котя, а Павлик так часто ходить у лазню, чи не сумніваєтеся в ньому по відношенню до жінок?", - запитав ще один фанат.
"Щороку четверг ходить з 1998 року. Не сумніваюся", - розповіла Репяхова у відповіді.
Нагадаємо, дружина Павлика чесно відповіла, як їй живеться зі старшим на 29 років чоловіком.
А ще Politeka повідомляла, що молода дружина Віктора Павлика поскаржилася на проблему після пластики.
Також Politeka писала, що дружина Павлика зацікавила апетитними фото на кухні.