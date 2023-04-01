Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – відома українська актриса, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України, радуючи фанатів своєю грою у театрі та кіно вже 40 років. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення активно зайнялася висвітленням війни.

Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Сумська опублікувала кадри з похорону Альбіни Дерюгіної - відомої тренерки України з художньої гімнастики.

"Світла пам'ять Альбіні Миколаївній. Щирі співчуття, Ірина", - написала Ольга на першому сторіс.

Варто зазначити, що Альбіна Дерюгіна з 1992 року була старшим тренером збірної України та членом виконкому Національного Олімпійського комітету України. За роки своєї роботи тренерка виховала багатьох олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи, серед яких: Ольга Щеголєва, Ольга Плохова, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Еліна Хозлу, Тамара Єрофєєва, Ганна Безсонова, Наталія Годунко , Ганна Різатдінова.

Померла тренерка 28 березня 2023 року. Дерюгіною було 92 роки.

Нагадаємо, Сумська чесно показала, як її зістарили роки життя поряд із чоловіком.

А ще Politeka повідомляла, що Сумська бурхливо відреагувала на скандальну заяву Фаріона.

Також Politeka писала, що 56-річна Сумська вразила весняним чином під час прогулянки столицею



