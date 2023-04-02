Дружина Дмитра Монатика Ірина звернулася до чоловіка у важливий день, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Дмитро Монатик - відомий український співак, який одружився з Іриною Демичевою, яка стала продюсеркою артиста. У пари є двоє синів - Платон та Данило. Дмитро довгий час приховував інформацію про свою сім'ю, але кілька років тому перестав ховатись. Наразі Ірина активно веде Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Демичова привітала чоловіка із днем ​​народження.

"З днем ​​народження, мій Всесвіт, Монатик найкращий Друг, Справжній Чоловік і Фантастичний Батько. Любимо тебе безмежно! Ти - наше все!!! дякую Тобі за все і вірю, що краще за нас чекає попереду !!! з надзвичайним коханням", - написала Ірина.

Фанати, включаючи Віру Брежнєву, дружину Сергія Бабкіна Сніжану, Мішель Андраде та інших знаменитостей, поставили понад 11 тисяч лайків та написали коментарі:

"Ваші стосунки такі чисті - зразок для всіх, з днем ​​народження";

"Ви такі чарівні люди! З прекрасним днем, вашим днем! Дмитре, Без вас стільки всього хорошого та яскравого не було в цьому світі!";

"Які ви прекрасні та світлі люди, вітаю зі святом, нехай кохання оберігає вас";

"Нехай всесвіт охороняє вашу щиру, повну любові сім'ю".

Нагадаємо, Дмитро Монатик своїм вчинком здивував Лесю Нікітюк та інших знаменитостей.

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