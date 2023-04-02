Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу Оля вирішила потролити Світлану Лободу та Ані Лорак, записавши нове відео для свого Інстаграма.

"Хто нагадав? Оля Полякова", - написала лаконічно Оля.

"Усім привіт, дорогі мої. Вже другий день поспіль ЗМІ верещать від заяви Ані Лорак, яка сказала, що її в Україні замовили, не давали працювати, ставили умови політичних сил. І все це було замовленням, але замовника вона не може назвати. Я хочу назвати сьогодні цього замовника.Цей замовник я.Так, я хотіла у своїй країні бути найкращою, найзбираючішою стадіони, найпопулярнішою.Цей трон хотіла займати я і бути королевою номер один.Я хочу сказати, що не тільки Ані Лорак я замовила , ще ось Світлана Лобода сказала, що там були проплачені акції", - розповіла Оля.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Олечка - фантастична, геніальна жінка, любимо";

"Замовте ще того Пашу Мерседеса, росія на нього чекає";

"Олю, ти найкраща. З такою особою розповідаєш, що можна і повірити. Ти вже приймаєш замовлення від людей?))".

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