Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу Оля вирішила потролити Світлану Лободу та Ані Лорак, записавши нове відео для свого Інстаграма.
"Хто нагадав? Оля Полякова", - написала лаконічно Оля.
"Усім привіт, дорогі мої. Вже другий день поспіль ЗМІ верещать від заяви Ані Лорак, яка сказала, що її в Україні замовили, не давали працювати, ставили умови політичних сил. І все це було замовленням, але замовника вона не може назвати. Я хочу назвати сьогодні цього замовника.Цей замовник я.Так, я хотіла у своїй країні бути найкращою, найзбираючішою стадіони, найпопулярнішою.Цей трон хотіла займати я і бути королевою номер один.Я хочу сказати, що не тільки Ані Лорак я замовила , ще ось Світлана Лобода сказала, що там були проплачені акції", - розповіла Оля.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Олечка - фантастична, геніальна жінка, любимо";
"Замовте ще того Пашу Мерседеса, росія на нього чекає";
"Олю, ти найкраща. З такою особою розповідаєш, що можна і повірити. Ти вже приймаєш замовлення від людей?))".
Нагадаємо, Полякова похвалилася своїм кулінарним талантом, показавши результат
А ще Politeka повідомляла, що Полякова не дотримала емоцій після несправедливого рішення судді.
Також Politeka повідомляла, що Полякова новим інтерв'ю викликала невдоволення відомого режисера.