Андрій Данилко вже давно не гастролює Росією, а після повномасштабного вторгнення і зовсім потрапив до списку артистів, яким на 50 років заборонено на територію Росії.

Данилко розповідає, що зараз пісні він пише українською, але російськомовний репертуар Вєрки Сердючки залишився.

«Я повністю перейшов у піснях українською мовою. І я до цього писав багато… Усі пісні, які були – вони лишилися. Я пишу більше українською мовою. Моментами я на концерті розмовляю і російською, українською, суржиком. Нинішнє покоління – вони всі будуть говорити чисто та правильно. Це буде природно», - каже Данилко в інтерв'ю «Голос Америки» .

За словами артиста, російська мова для нього не стала болючим тригером.

«Я це сприймаю як інструмент. Ми хочемо бути зрозумілими», – пояснює Данилко, чому він не відмовляється від російської мови.

Говорячи про свого персонажа, Вєрку Сердючку, Данилко пояснює, що «вона не стала ретро».

«П'ять років тому ми грали у зірку, зірку «Євробачення», а зараз ми граємо легенду. Вона такий Мік Джаггер. До старості виходитиме. Ми схожі на такий Rolling Stones. Я ставлю їм "лайк", палець вгору. Я ніколи не слухав їх, але вони завжди були у мене на очах. Це не моя музика, але я дивлюся на них і думаю: "Боже, це ж вони були ще на чорно-білому телебаченні", - розмірковує Данилко.

За словами артиста, його команда щосили намагається робити так, щоб Сердючка залишалася актуальною.

Нагадаємо, на сцену до Вєрки Сердючки вийшов відомий російський актор, який засуджує війну.

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