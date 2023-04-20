Ганна Кошмал – відома українська актриса, вирішила висловитися в Інстаграм про важливе. Вона зазначає, що наш спосіб мислення відіграє важливу роль у нашому житті та визначає нашу долю. Думки мають матеріальну природу і формують наш досвід, тому ми притягуємо у життя все, що відповідає нашим думкам.

У її житті є люди, які контролюють усе довкола себе, і вона їх безмежно любить. Вона визнає, що вони чудово доповнюють один одного: вони не дозволяють їй розслаблятися, а вона завжди поруч, щоб нагадати їм, що деякі речі варто відпустити та довіритися Всесвіту.

Вона вірить у мудрість, що довіра до Всесвіту означає не розраховувати на конкретний результат і не прив'язуватися до нього.

Кошмал визнає, що вона не свята і іноді бореться із негативними емоціями. Для неї важливо навчитися трансформувати свої емоції та відчувати світло всередині, навіть коли вона відчуває біль. Вона вважає, що біль це не просто добре чи погано, він просто є і часто супроводжує нас протягом усього життя.

З іншого боку, страх і ненависть можуть притягувати до нас події та людей, які відповідають цим емоціям. Тому важливо звертати увагу на свої думки та емоції, щоб залучати до свого життя те, що хочемо отримати.

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