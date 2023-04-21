Ганна Неплях, яка перемагала на "Міс Україна Всесвіт", вирішила поділитись новим фотосетом. Зірка також показала на одному з фото яку ціну платить за свою успішність.
"Ціна контенту - на останній фотографії у каруселі", - написала зірка у публікації.
Фанати, включаючи блогерку Дашу Квіткову, поставили понад дві тисячі лайків і написали коментарі:
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Варто зазначити, Ганна Неплях – успішна українська модель, яка стала переможницею на "Міс Україна Всесвіт". Зірка після цього поїхала на Міс Світу, де не змогла пробитися навіть у фінал, який проходив в Ізраїлі. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ганна довгий час не поверталася до України, змінивши 11 країн для життя. Але зрештою Неплях повернулася додому і згодом навіть перейшла українською мовою. А нещодавно знову поїхала, але вже до Японії, звідки регулярно ділилася фото.
"Від такої краси прокидається дике бажання писати хоку", - написала Ганна.
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