Ганна Неплях, яка перемагала на "Міс Україна Всесвіт", вирішила поділитись новим фотосетом. Зірка також показала на одному з фото яку ціну платить за свою успішність.

"Ціна контенту - на останній фотографії у каруселі", - написала зірка у публікації.

Фанати, включаючи блогерку Дашу Квіткову, поставили понад дві тисячі лайків і написали коментарі:

"Саме солоне Море просолило купальник до білого";

"Що на останньому фото, алергія?";

"Приголомшливо. Люблю цей купальник, звідки він?"

Варто зазначити, Ганна Неплях – успішна українська модель, яка стала переможницею на "Міс Україна Всесвіт". Зірка після цього поїхала на Міс Світу, де не змогла пробитися навіть у фінал, який проходив в Ізраїлі. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ганна довгий час не поверталася до України, змінивши 11 країн для життя. Але зрештою Неплях повернулася додому і згодом навіть перейшла українською мовою. А нещодавно знову поїхала, але вже до Японії, звідки регулярно ділилася фото.

"Від такої краси прокидається дике бажання писати хоку", - написала Ганна.

Нагадаємо, Міс Україна-Всесвіт Неплях після скандалу з мокрою футболкою зачарувала кадрами у розкішній сукні

А ще Politeka повідомляла, що Міс Україна-Всесвіт Неплях після скандалу з мокрою футболкою знову подразнила фанатів

Також Politeka писала, що Міс Україна-Всесвіт Неплях у мокрій футболці оскандалилася купанням у Йордані



