Відома співачка Надя Дорофєєва показала у соціальній мережі, як і з ким провела свій день народження.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вирішила показати в Інстаграм про те, як цього року відзначала своє 33-річчя. Разом із близькими артистка вирішила провести вихідний день подалі від уваги та камер.

Спочатку співачка показала, які подарунки та привітання отримувала, а потім опублікувала кадри із коханим Михайлом Кацуріним.

«Коли з Дня Народження є лише пара фоток, то це чудовий знак😂» – з гумором зауважила Надя.

У мережі привітали зірку знову, додавши особисті зауваження, не обійшлося без згадок екс-чоловіка Наді Володимира Дантеса:

«Я одна думала, що на першому фото Янго?; Більшість наших щасливих моментів не мають фотографій, ми зайняті життям моменту, а не фотографуванням; Надя куртку у Миші забрала?; А Птушкіна не впізнати 😌

Сподіваємося, що наступного дня народження відсвяткуєш під мирним небом; Головне ж не фотки, а емоції! Дантес де?); А Дантеса не запросили».

«Я завжди кажу, що моя кохана зі своїх пісень – нова, яка ось-ось вийде. Так і з віком. Привіт, 33 - Також раніше написала Надя під новим кадром.

У мережі тим часом помітили, що артистка виглядає помітно молодшою ​​за свої роки і таке вже стає нормою – виглядати доглянуто і свіжо.

Нагадаємо, "Як вам пасує українська мова": Лобода здивувала пронизливим виконанням нового хіта.

Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук поділився рецептом панкейків: "Дівчатка, ловіть...".

Також Politeka писала, що "Моя найкраща нагорода": Jerry Heil похвалилася вражаючим успіхом її музики за рік війни.