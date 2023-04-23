Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вирішила показати в Інстаграм про те, як цього року відзначала своє 33-річчя. Разом із близькими артистка вирішила провести вихідний день подалі від уваги та камер.
Спочатку співачка показала, які подарунки та привітання отримувала, а потім опублікувала кадри із коханим Михайлом Кацуріним.
«Коли з Дня Народження є лише пара фоток, то це чудовий знак😂» – з гумором зауважила Надя.
У мережі привітали зірку знову, додавши особисті зауваження, не обійшлося без згадок екс-чоловіка Наді Володимира Дантеса:
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«Я одна думала, що на першому фото Янго?; Більшість наших щасливих моментів не мають фотографій, ми зайняті життям моменту, а не фотографуванням; Надя куртку у Миші забрала?; А Птушкіна не впізнати 😌
Сподіваємося, що наступного дня народження відсвяткуєш під мирним небом; Головне ж не фотки, а емоції! Дантес де?); А Дантеса не запросили».
«Я завжди кажу, що моя кохана зі своїх пісень – нова, яка ось-ось вийде. Так і з віком. Привіт, 33 - Також раніше написала Надя під новим кадром.
У мережі тим часом помітили, що артистка виглядає помітно молодшою за свої роки і таке вже стає нормою – виглядати доглянуто і свіжо.
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