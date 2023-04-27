Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який з початку війни залишається в Україні, хоча має трьох неповнолітніх дітей і міг би законно виїхати за кордон, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу ведучий поділився чарівним сімейним фото, на якому показав своїх батьків, дітей, племінників та вагітну сестру.

Як видно, все сімейство зібралося в затишній кімнаті, мабуть у гостях у когось із них. Тут можна побачити і самого Григорія, і його сестру, яка чекає на дитину, та їхніх батьків в оточенні онуків. Як виявилося, у сім'ї народжуються вони лише хлопчики, тож у батьків ведучого вже п'ять онуків-хлопців. Тож вагітній сестрі шоумена вже всі почали бажати дівчинку.

У підписі до публікації Решетник написав: "У наших із рідною сестричкою @kopytina_kate батьків 5 онуків. Як думаєте, хто наступний 👦🏻 💙 або 👩🏻❤️". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого:

"Божечки, самі хлопці. Можливо, наступна дівчинка?"

"Це вже треба хлопців трохи розбавити дівчинкою".

"Не порушуйте традицію".

"Як хто, хлопчику! Традиція сімейна".

"Це вже має бути дівчинка, у неї вже стільки захисників є. Хоча, можливо, дівчинка буде сьомою".

"Має бути дівчинка, але буде хлопчик".

"За традицією".

"Ну вже має бути дівчинка!".

"У вашої рідної сестри буде дівчинка!"

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