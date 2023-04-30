Популярний шоумен та телеведучий Анатолій Анатолій продовжує підтримувати країну, активно висвітлює ситуацію в Інстаграм та ділиться своєю думкою. На цей раз тему зі звільненням Криму він теж не зміг пропустити.

«Це я у травні наступного року їду до Криму. Вечір, у мене залишилося кілька годин до Красноперекопська. Хто зі мною?" - Іронічно помітив ведучий під атмосферним роликом.

Після ракетних ударів по кількох українських містах, через що загинуло багато мирних людей з дітьми, у мережі підтримали якнайшвидший наступ:

«Я на авторі шукаю туристичний автобус. Щоб у Крим якнайбільше людей відвезти; А ми теж ззаду за Вами мчимося на концерт гурту Антитіла і купуватись у морі; Думаю у Красноперекопська на той момент буде гідніша назва;

Бро вже виїжджаю на стартову позицію; Я поїду з вами навіть у багажнику 😂; Хочу на день незалежності цього року :-) Вся країна з Вами та спільне фото на набережній Ялти».

Анатолич також додав, що всі ці мами з Росії, які плачуть над своїми дітьми, самі винні в їх загибелі.

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.

Також Politeka писала, що Анатоліч вказав на показову деталь з лібералами рф під час скандального "Оскару".