Популярний шоумен та телеведучий Анатолій Анатолій продовжує підтримувати країну, активно висвітлює ситуацію в Інстаграм та ділиться своєю думкою. На цей раз тему зі звільненням Криму він теж не зміг пропустити.
«Це я у травні наступного року їду до Криму. Вечір, у мене залишилося кілька годин до Красноперекопська. Хто зі мною?" - Іронічно помітив ведучий під атмосферним роликом.
Після ракетних ударів по кількох українських містах, через що загинуло багато мирних людей з дітьми, у мережі підтримали якнайшвидший наступ:
«Я на авторі шукаю туристичний автобус. Щоб у Крим якнайбільше людей відвезти; А ми теж ззаду за Вами мчимося на концерт гурту Антитіла і купуватись у морі; Думаю у Красноперекопська на той момент буде гідніша назва;
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
Анатоліч здивував кадрами з мамою російського солдата: "Ми так далеко від них, що капець"
Точка надлому: яке завдання стоїть перед ЗСУ і коли станеться перелом у війні
"Замість 150 атак стало 300": армія рф збільшила обстріли, в якому місті ситуація схожа з Бахмутом
Трагедії в Умані можна було б уникнути: існує єдиний спосіб збивати ракети ще на території рф
Бро вже виїжджаю на стартову позицію; Я поїду з вами навіть у багажнику 😂; Хочу на день незалежності цього року :-) Вся країна з Вами та спільне фото на набережній Ялти».
Анатолич також додав, що всі ці мами з Росії, які плачуть над своїми дітьми, самі винні в їх загибелі.
Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.
Як повідомляла Politeka, Анатоліч зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.
Також Politeka писала, що Анатоліч вказав на показову деталь з лібералами рф під час скандального "Оскару".