Український артист Артем Пивоваров часто ділиться зі своїми підписниками у блозі яскравими кадрами зі своїх благодійних концертів, а також показує кліпи до нових композицій. Але цього разу в Інстаграмі співак показав кумедне відео зі своїх буднів, які провів із друзями.

"Вирішив пограти у баскетбол", - підписав кадри виконавець.

Зокрема, Артем Пивоваров зібрався разом із друзями на задньому дворі, щоб зіграти у баскетбол. На кадрах артист поєднав кадри, на що чекав від гри і що з цього вийшло насправді.

Так, на відеокадрах можна побачити, як кожного разу Артем Пивоваров потрапляє м'ячиком у кільце. Але це виявилися лише очікування. Насправді ж знаменитий артист не потрапляв у ціль, а постійно промахувався. А щоб зняти, як він нібито виграє, довелося піднапружити друзів, які й закидали м'яч.

У коментарях користувачі мережі писали, що їх розсмішило таке відео з артистом. Багато хто відмічав йому також компліменти.

"Клас, Артеме, ти випромінюєш життя", "Хтось класно порадував персонал і гостей комплексу", "Отже) Хочеш начебто краще, а воно як завжди до гори ногами виходить", "Джордан, якого ми заслужили", "Що це якщо не жиза?".

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