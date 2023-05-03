Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео своїх грандіозних концертів у Німеччині та повідомила про завершення туру цією країною.

Як виявилось, останнім часом Світлана об'їхала 9 міст Німеччини та зібрала десятки тисяч глядачів на своїх концертах. За словами артистки, вона отримала мільйони слів подяки, кохання та підтримки у цьому турі. І розповіла, куди вирушає далі. Судячи з відео, концерти справді були грандіозними, а глядачі залишилися задоволеними.

У підписі до публікації Лобода написала: "9 міст, сотні кілометрів, майже 20 000 глядачів і мільйони слів подяки, любові та підтримки. Це було незабутньо, Німеччина! Дякуємо кожному, хто наповнив своє серце моєю музикою та розділив моменти щастя на концертах. Ви - Моя сила, гордість... моє натхнення. До зустрічі".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ви неймовірна! Дякую за яскраве шоу, за ваші пісні, за неймовірну атмосферу та емоції!".

"Дякую за Нюрнберг. Це було незабутньо".

"Дякую, Світло. Море енергетики. Ти найкраща! Слава Україні!".

"Світлано, дякую! Це було дійсно неймовірно! Ви крута".

"Дякую Вам за подаровані емоції".

"Приїжджайте ще. Ми завжди раді та вдячні за Вашу творчість".

"Була вчора на концерті, здобула класні емоції. Ви неймовірно талановита. Це було круте шоу, не просто концерт".

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