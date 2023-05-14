Дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко показала, як виросли діти. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Як "Євробачення" впливає на моїх дітей", - написала дружина Мірзояна Матвієнко.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Які кльові";

"Хороші такі";

"Найкрасивіші";

«Клас».

Варто зазначити, дружина Мірзояна Матвієнко – відома українська співачка. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває дружина Мірзояна Матвієнко та про Інстаграм, де нещодавно розповіла про життя в Європі.

"За все своє життя ніколи не уявляла, що доведеться жити за кордоном. Неймовірно важко бути відірваною від сім'ї, дому, друзів... Протягом року в моєму особистому хіт-параді бажань срібну сходинку займало бажання "швидше повернутися додому". Продовжує очолювати рейтинг , думаю, пояснювати не треба... Останній рік я відчувала себе пташкою в клітці. який утворився у душі за час перебування на чужині", - розповіла зірка.



Після новини України:

Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян показав, як під час візиту до військових змінив гітару на зброю.

А ще Politeka повідомляла, що дружина Мірзояна Матвієнко висловилася про Руслана на Євробаченні.

Також Politeka писала, що дружина Мірзояна Матвієнко показала зіркову матір із батьком, з яким вона розлучилася.