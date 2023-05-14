Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні "Танців зі зірками" замінила Тіну Кароль, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Іванна Онуфрійчук виклала чарівне фото, на якому показала своїх найрідніших жінок – маму та бабусю, а також привітала зі святом.

Як видно, на новій фотографії знято всі три покоління жінок сім'ї – сама Іванна Онуфрійчук, її мама та бабуся. Треба сказати, що всі троє виглядають просто приголомшливо, на них гарне світле вбрання, волосся красиво укладене, а на обличчях легкий макіяж.

У підписі до публікації Іванна Онуфрійчук зізналася, що їй пощастило двічі – у неї приголомшлива не лише мама, а й бабуся. За словами телезірки, вона любить просидіти з мамою до пізньої ночі, говорити про все на світі і мати можливість просто її обійняти.

"У нас в родині декілька поколінь мам, тож я з упевненістю можу сказати, що кожна мама — це надзвичайна жінка. Всі мами різні, мають свої підходи до виховання, але їх всіх об‘єднує неймовірна любов до дітей та сила, яку вони цією любов‘ю дають. Для мене немає більшого щастя, аніж просидіти з мамою до пізньої ночі, розмовляти про все на світі. Мати можливість обійняти її, розділити з нею радісні та складні моменти життя. Її думка важлива для мене, а слова підтримки можуть окрилити в мить. Я вдячна життю, що маю не лише маму, а й бабулю, яка подарувала мені саме таку мамулю. Бабуся займає окреме місце у моєму серці, адже вона мені як друга мама", - написала Іванна Онуфрійчук.

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