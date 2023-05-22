Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Впіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який зараз їздить країною зі виставою "Основний інстинкт" і збирає кошти на допомогу ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Тарас Цимбалюк поділився у соцмережі незвичайними кадрами зі своєї трапези в кафе та розбурхав тим, як апетитно він їсть.

На нових знімках, як здогадалися фанати, Тарас Цимбалюк трапезує у кафе своєї нової дівчини. Як видно, він без сором'язливості з апетитом поїдає щось схоже на бургер, густо змащений соусом. Виглядає він при цьому абсолютно щасливим та безтурботним.

У підписі до публікації Тарас Цимбалюк написав: "Один фетиш на всіх — ЗАХИСТИ НЕБО НАД КИЄВОМ! Ми не тільки смачно годуємо наших гостей, а і допомагаємо їм бути корисними для ЗСУ! Спільно з Київ Цифровий ми хочемо пришвидшити закриття збору "БЕЗПЕЧНЕ НЕБО НАД СТОЛИЦЕЮ" та створити ефективну систему ППО/ПРО. ДЕТАЛІ: Донат у ресторані - у меню є страви з поміткою, що 15 грн від кожної замовленої страви ми відраховуємо на платформу для збору "Безпечне небо". Тож долучайтеся! Працюємо та захищаємо наш дім разом!".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нові фото, які показав Тарас Цимбалюк:

"Вогонь".

"Смачного".

"Ой, дай Бог не засліниться".

"А що, актори не дотримуються правильного харчування?"

"Ну і правильно, щоб не набрати зайвих кг, краще нехай по обличчю розмажеться. Хороша ідея, і фото теж вогонь".

"Чи не простіше було написати, що рекламуєте ресторан своєї дівчини?"

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