Відома співачка Джамала поділилася фото та відео того, що зазвичай залишається за кадром виступів та концертів.

Популярна українська співачка кримсько-татарського походження Джамала, яка у 2016 році принесла Україні перемогу на Євробаченні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, на цей раз Джамала поділилася фото та відео, на яких показала те, що зазвичай залишається за кадром.



На знімках можна побачити, як Джамала позує у різних образах та локаціях, при цьому зберігає витримку та професіоналізм. На деяких фото вона позує з близькими людьми і мило посміхається на камеру. Судячи з відео, заходи з артисткою було присвячено презентації її нового альбому Qırım. І, мабуть, Джамала викладалася на повну, позувала камерам, працювала на репетиціях.

У підписі до публікації Джамала написала: "Один день із мого життя". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Яка чудова підвіска-тризуб. Підкажіть, де знайти/або що за бренд. Дякую!".

"Як це чудово, дивитися на людину, яка займається своєю справою, тим, що дано Богом, як це надихає та гріє!".

"Неймовірна".

"Ти найкраща".

"Тобі терміново потрібні ще брошки, як гарно".

"Улюблена співачка".

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