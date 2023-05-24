Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка з початку війни залишається в Україні, а нещодавно заявила про перший сольний тур українськими містами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Однак цього разу Анна Трінчер повідомила неприємну новину – вона змушена перенести три зі своїх концертів через ускладнення після операцій.

Як відомо, нещодавно Анна Трінчер пережила складну операцію з видалення зубів мудрості. Як виявилося, після цього втручання почалися ускладнення, через які співачка тепер приймає ліки та не може повноцінно виступати. Тому артистка вирішила перенести перші три концерти зі свого всеукраїнського туру. Анна Трінчер розповіла, що хоче повністю відновитись, щоб добре виступати на сцені.

"Я звісно сильна жінка і можу витримати все, але також хочу повністю відновитись від надскладної операції, після якої в мене почались ускладнення, на жаль. Запальний процес впливає на мене, я знову сиджу на антибіотиках і знеболюючих, тому мені потрібен час відновитись. Ми переносимо перші три концерти, тому список туру і список міст тепер виглядає так", - написала Анна Трінчер і дадала новий графік концертів.

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