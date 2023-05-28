Відома співачка Даша Астаф'єва показала уривок зі свого шоу, в якому повеселилася разом із колегою.

Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, почала вести своє кулінарне шоу, в якому разом із зірковими колегами намагається приготувати смакоти. Їх вони відправляють як подарунок українським захисникам.

Варто зазначити, що після вторгнення окупантів, Даша Астаф'єва відкрилася для українців з нового боку. Вона півроку працювала разом із усіма на кухні без зайвого пафосу та готувала їжу для українських захисників.

Після цього Астаф'єва почала вести невелике кулінарне шоу, куди приходять її зіркові колеги та діляться не лише своїми кулінарними навичками, а й дивують особистими історіями.

«Мій улюблений момент у випуску з alyona alyona» - написала Даша і показала цей уривок з відео.

У мережі оцінили момент Астаф'євої та Альони Альони:

«Ви неймовірно прикольні, веселі та щирі!; Видно, що Даша любить поїсти); Є питання, спецефекти у відео кожні 2 секунди або 3?)) Мені здається, що більше неможливо вже ... їх кількість починає заважати перегляду;

Круті українські дівчата; Дуже крутий випуск; Кампонт-компонт-компонт, шикарний випуск; Ви неймовірно прикольні, веселі та щирі!» - відповіли Астаф'євій під постом.

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