Ведуча проєкту "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка тепер живе за кордоном, показала, яким бул її життя в Києві.

Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз в 2021 році. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже кілька років Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

На своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук на честь Дня Києва вирішила поділитися архівними кадрами зі столиці. Так, наприклад, ведуча "Танці з зірками" показала романтичні кадри з чоловіком-мільйонером, зокрема й у скандальному ресторані Queen на березі Дніпра, який належав російському бізнесмену.



"Рідний Київ, скільки щасливих моментів він мені подарував♥️ З сім‘єю, друзями, колегами. Я так любила це все, а тепер, коли переглядаю архівні фото та відео, то серце стискається… Бо люблю і досі, але прийшло усвідомлення: те, що колись здавалося рутиною — зараз на вагу золота, надзвичайно цінно", — зізнається зірка "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук.

Крім того, Іванна показала кумедні домашні кадри, відео з весілля, а також закулісся проєкту "Танці з зірками".

"Ми вже ніколи не будемо такими і ніколи не буде того «до». Але у нас буде наш Київ — місто каштанів, місто-титан. Я впевнена, що в ньому завжди буде життя, пронизане синьо-жовтими кольорами. Я знаю, що там завжди буде мій дім", — додала ведуча "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук.

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