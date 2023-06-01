Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з початку війни залишалася в Україні, а нещодавно вирушила до Лос-Анджелеса на навчання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Аліна Гросу опублікувала відео, яке, мабуть, є фрагментом її нового кліпу, прем'єру якого ж пообіцяла зовсім скоро.

Схоже, новий кліп Аліна Гросу знімала у США, а її нова пісня буде українською. При цьому варто зауважити, що в кліпі співачка з'явилася в кардинально новому образі. Тут на ній яскравий червоний костюм, який складається з довгої спідниці та короткої блузи-топу з відкритими плечима, це вбрання лише підкреслило жіночні форми дівчини. Волосся Аліна Гросу поклала у незвичайну пишну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж із червоною помадою. Співачка ходить вулицями серед пальм з укулеле в руках.

У підписі до публікації Аліна Гросу написала: "2 дні до прем'єри". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ви та ваші пісні заряджають позитивом. Успіхів вам у вашій творчості. І якнайшвидшої перемоги Україні".

"Аліна ти шикарна! Тобі так підходить цей образ, красуня!".

"Боже, це скарб".

"Сама ніжність".

"Аліно, твоя харизма б'є всі рекорди!".

"З нетерпінням чекаємо".

"Образ гармата".

"Така харизматична".

"Боже, яка ж ви гарна, Аліна".

"З нетерпінням чекаю".

"Вау, яка леді! Гарно!".

Останні новини України:

Нагадаємо, Полякова визвірилася у бік українок після хейту її вчинку: "Злі, тупі та нелюдяні!".

Як повідомляла Politeka, "Можливості показати патріотичні шкарпетки": Потап повернувся до Києва і відразу ж відзначився, фото.

Також Politeka писала, що Новий сезон "Холостячки", кадри з Нікітюк наробили галасу: "Побачимо її зовсім іншою".