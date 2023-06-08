На своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна емоційно прокоментувала наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС.

"Третя доба майже другого Чорнобиля в Україні… На очах всієї планети пів тисячи квадратних кілометрів нашої прекрасної землі йде під воду, уносячи все живе… Вчора моя знайома прислала мені відеокадри своєї тітки, яка, сидячи на даху свого будинку на Херсонщині зняла момент, як мати з грудними двійнятами захлібнулася та втонула з ними на руках, не втримавшись на своєму даху за трубу… Багато катастрофічних кадрів блукає в ці дні інтернетом… Ще більше кадрів, як українці кинулися на допомогу з усіх кутків країни: як рятують людей, тварин, звозять необхідне", — пише Маша Єфросиніна.

Єфросиніна також обурилася тому, як на російський теракт відреагували в світі.

"ООН, мабуть, досі святкує день російської мови, бо дій ніяких. Ганебна поведінка цієї організації перекреслює все, що зробив для України їх український фонд-представник під час війни.. Червоний Хрест роздає гроші жителям шебекіно..бо вони, мабуть, важливіші людей та животних, які захлинаються водою в Каховці", — наголосила Марія Єфросиніна, а також зачепила Грету Тунберг, яка ніяк не прокоментувала жахливу екологічну катастрофу в Україні, та Ілона Маска з його «нє всьо так адназначно».

Ведуча наголосила, що при цьому майже всі дописи та сторіз українців з правдою про наслідки підриву Каховськоі ГЕС нещадно видаляються організацією Meta.

"Нам всім, хто писав і пише правду, за кожне таке видалення світитись тіньовий бан- це коли ти можеш собі публікувати щось, але то ніхто не побачить!! Ми це переживемо- вже навіть не сотий раз.. Але от чи переживе такий масштабний «тіньовий бан» Україна? Коли всі знають правду! Абсолютно всі, насправді, знають, хто винен в усіх наших трагедіях. Але продовжують лише виказувати «занепокоєння»", — додала Маша Єфросиніна.

У коментарях Єфросиніну підтримали інші знаменитості, зокрема Анатолій Анатоліч і Володимир Ярославский.

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Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.