Співак Микита Алексєєв, також відомий як ALEKSEEV, зіштовхнувся із шахрайством з боку Росії, країни-агресора. На своїй сторінці в Instagram, музикант поділився інформацією про інцидент.

Він повідомив, що невідомі люди випустили російськомовну пісню під його сценічним ім'ям ALEKSEEV. Більше того, трек став доступним на офіційних стрімінгових сервісах, хоча сам артист не мав жодного відношення до цієї композиції. Микита впевнений, що за всім цим стоїть російська сторона з огляду на російськомовність пісні.

Алексєєв висловив намір захищати свої авторські права та не залишати це порушення без уваги. Він має намір звернутися до юридичних органів, аби розібратися у цій ситуації.

"Зі мною відбулася досить неприємна ситуація. Спроба дискредитувати мене з боку росіян.

Також мені зрозуміло, що люди, які вчинили цей злочин, не надто хвилюються з цього приводу, тому що вони громадяни країни, яка веде проти нас цю жорстоку війну, ми давно звикли і знаємо, на що здатні представники цієї терористичної країни та скільки бід вони наробили. українцям".

Співак наголосив, що його сценічне ім'я є зареєстрованою торговою маркою. Таким чином, використання його імені без дозволу є незаконною дією, і він має намір діяти відповідно до чинного законодавства.

Останні новини України:

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе і не панікувати, відео.