Популярна українська акторка, Заслужена артистка України Ірма Вітовська вважає, що українцям потрібно готуватись до особистої "мобілізації", і не втішати себе, що дуже швидко все це закінчиться. За словами зірки, війна ще триватиме, і кожен має запитати себе, а що він робитиме на момент Х.

Своїми думками щодо війни Ірма Вітовська поділилася на шоу Жені Яновича "20:23" .

За словами актриси, вона не харчується додати негативу в отже тривожний час, проте українцям не варто розслаблятися, тому що війна ще триватиме довгий час.

"Ми обов'язково переможемо, але треба розуміти, що воно може бути не так, як би нам хотілося, швидко. Я зараз не додаю негативу та скепсису, я точно знаю, що правда за нами, і перемога буде наша, але може бути, що це не буде так, як нам здається швидко. Взагалі не можна ховати голову в пісок, а вже зараз думати, а у разі цього моменту, а що я можу робити у моєму віці, з моїми фізичними можливостями", - каже Ірма Вітовська.

За словами актриси, кожен українець має бути готовим, що може настати момент, коли треба буде діяти. І треба бути готовим, спитати себе: "Що я вмію робити?", розвивати свої навички. Ірма Вітовська також закликала українців пройти курси з медицини та навчиться допомагати людям у критичній ситуації.

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