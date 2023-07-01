Артист студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до початку повномасштабного вторгнення прославився пародіями на президента Володимира Зеленського, тепер робить гумористичні відео про важливі політичні та суспільні події навколо російської агресії.

Цього разу Юрій Великий із "Квартал 95" опублікував на своєму YouTube-каналі нову пародію на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Справа в тому, що напередодні Лукашенко на своїй прес-конференції заявив, що саме завдяки йому в росії не відбувся держпереворот. У всіх подробицях він розповів, як йому дзвонив наляканий путін, як він після цього зідзвонювався з Пригожиним і як йому вдалося вмовити того розвернути свої підрозділи назад.

"Що цікаво, промова Лукашенка виявилася цілком протилежною промові путіна, який дякував російським військовим у їхніх злагоджених діях щодо запобігання перевороту. Ну, я просто вирішив додати до цих казок трохи гумору 😁", — пише зірка "Квартал 95" Юрій Великий.

Українці в коментарях оцінили нову пародію та підтримали Юрія Великого з "Квартал 95":

"Заколотник-одноденка 😂 Геніально, чудово 😅Дякую, Юрію, як завжди чудово!";

"Я щоразу думаю, що краще вже неможливо, але знову ви доводите, що немає межі дурощам ваших персонажів і немає межі вашим приголомшливо смішним та іронічним інтерпретаціям їхньої неадекватної поведінки".

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Нагадаємо, зірки Квартал 95 не змогли стримати сліз просто на сцені.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.