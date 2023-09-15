НП на залізниці сталася на великій залізничній станції Union Pacific у штаті Небраска, пише Politeka.net з посиланням на американські ЗМІ.

У Мережі вже з'явилися кадри з місця вибуху, який стався у вагоні на залізничній станції Union Pacific's Bailey Yard у Норт-Платті. Про причини вибуху поки не повідомляється.

У вагоні знаходився контейнер із хлорною кислотою.

Місцева влада терміново евакуєю всіх жителів у радіусі 6,5 км від станції через токсичний дим, що поширюється, рух по шосе між Норт-Платтом і сусіднім містом Херші зупинено.

Стверджується, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

На опублікованих з місця вибуху кадрах видно, що над землею стеляться клуби токсичного диму.

Хлорна кислота (перхлорна кислота) застосовується при розкладанні складних руд, при аналізі мінералів як каталізатор. Хлорну кислоту та її солі (перхлорати) застосовують як окислювачі. Концентровані водні розчини хлорної кислоти широко використовуються в аналітичній хімії, а також для одержання перхлоратів.

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