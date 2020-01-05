Конфлікт між США та Іраком розгорівся з новою силою

Після того, як конфлікт між США і Близьким Сходом стає все більш жорстким, в Іраку заявили про закриття посольства США в країні

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації міжнародних новинних агенцій, а також публікації-коментарі зарубіжних і вітчизняних політичних оглядачів, журналістів в мережі, Юрія Романенка зокрема.

Нагадаємо, американські військові провели спецоперацію з ліквідації генерал-майора Корпусу вартових ісламської революції, командувача елітним підрозділом Ель-Кудс, Касема Сулеймані. При цьому посол Ірану в Іраку Ірадж Масджиді заявив, що разом із генералом загинуло ще 10 осіб. Як з'ясувалося, як мінімум п'ятеро з них були високопоставленими іранськими командирами.

Також стало відомо, що в результаті удару загинув заступник командувача іракської Хезболли Абу Махді аль-Мугандіс.

Так, у світлі останніх подій, стало відомо про те, що парламент Іраку буде голосувати за законопроект про виведення американських військ з території країни. У міжнародних ЗМІ одразу ж зашуміли на тему того, що, по суті, цілий етап зовнішньої політики США на Близькому Сході, починаючи з 2003 року, закінчився повним провалом.

Більш того, прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель-Магді зробив інформативну політичну заяву на тему конфлікту і підтримав ідею виведення американського військового контингенту (5 200 солдатів) з країни.

Найцікавіше у промові іракського прем'єра, озвучена до цих пір конфіденційна інформація. Так, за його словами, США, цитуємо, «дозволили Ізраїлю завдати кілька незаконних повітряних ударів по складах боєприпасів ЗС Іраку» в 2019 році, чим озлобили ситуацію на Близькому Сході загалом. Як відомо, Ізраїль і США спростовували цю інформацію.

Авіація США напередодні Нового року незаконно була піднята в повітря, заявив прем'єр:

«Вона літала над американським посольством 31 грудня без дозволу іракського уряду». Крім того, прем'єр-міністр заявив, що намагався своєрідним шляхом, але дипломатії врегулювати конфлікт між США і Іраном: після авіаудару Штатів по військовій базі про-іранських сил на заході країни 30 грудня, коли загинуло 25 осіб. Тоді у Трампа відмовилися приносити навіть неформальні вибачення іранцям, тому переговори розвалилися.

Найголовніше: з заяви прем'єра випливає, що саме керівництво «Сил народної мобілізації» на чолі з ліквідованим напередодні Абу Магді Аль-Мугандесом змусили протестувальників під посольством США 31 грудня розійтися і припинити його облогу, ризикуючи, таким чином, своєю відставкою і всього Кабміну:

«Касем Сулеймані прибув у Багдад, і приніс з собою листа від іранського керівництва представникам Саудівської Аравії». Остання країна в даному сплетінні, також виступала певним посередником між конфліктуючими і намагалася «помирити» США і Іран, попереджаючи більш масштабний конфлікт. Знову-таки, виходячи з заяви іракського прем'єра, виходить, що виконувалася свого роду дипломатична місія, де в загальному взаємодіяли офіційні Тегеран, Ер-Ріяд, Дамаск і Багдад, а США байдуже поставилися до можливості мирного вирішення існуючих проблем.

З точки зору політичної ваги заяви Іраку, яка прозвучала з вуст Аделя Абдель-Магді виходить, що напередодні відбувалися саудівсько-іранські переговори за посередництва Багдада, а Штати… вчинили, так вчинили. Нагадаємо, це озвучена позиція – скаже хтось, хтось – «версія» офіційного Багдада.

Як відомо після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорті Багдада (Ірак) в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів по США.

Один з командувачів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), командир гвардії в південній провінції Керман генерал Голамали Абухамзе повідомив, що ключові американські цілі в регіоні були визначені "давним-давно". Його заява прозвучала після того, як президент країни присягнувся помститися за вбивство генерала Сулеймані.

Держдеп США підтвердив, що Іран раніше визначив цілі своїх ударів.

При цьому в Багдаді прогриміла серія вибухів. Повідомляється, що вибухи прогриміли в так званій "зеленій зоні", в безпосередній близькості від урядових будівель Іраку та посольства США. Причому обстрілювали, очевидно, саме американське посольство.

Нагадаємо, столичний аеропорт обстріляли ракетами, багато загиблих.

Як повідомляла Politeka, страшний сон Путіна на яву: у США розробили зброю, від якої здригнеться Кремль.

Також Politeka писала, що США ліквідували друга Путіна: Трамп перервав мовчання, деталі і кадри спецоперації.