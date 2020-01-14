Народний депутат України Віктор Медведчук, голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя" розповів про нове трудове законодавство

Нові пропозиції по законодавству антинародні за своєю суттю, адже вони порушують права, гарантії та свободи найманих працівників. Про це він повідомив в кулуарах Верховної Ради під час спілкування з журналістами.

«Знаєте, ну, по-перше, відразу треба сказати, що цей законопроект суперечить статті 22 Конституції, тому що в цій статті Конституції передбачено, що заборонені звуження, зменшення або скасування будь-яких прав, свобод і гарантій, передбачених Основним Законом України. У даній ситуації мова йде про зміну багатьох прав і свобод, а головне – гарантій з боку роботодавця. Цей законопроект спрямований на задоволення зростаючих потреб роботодавців, він спрямований проти інтересів тих, хто є найманими працівниками», – заявив депутат.

Також Медведчук додав, що партія ОПЗЖ вже подалала альтернативний варіант проекту і зробить все, щоб антинародний пропозицію не було прийнято у Верховній Раді.



