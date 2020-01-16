"Цю владу треба міняти всю"

Юлія Тимошенко накинулася на Володимира Зеленського та його команду через їх «абсолютну некомпетентність»

Як повідомляє Politeka, нардеп і лідер партії «Батьківщина» відзначилася провокаційною заявою про команду президента, коментуючи скандал зі зливом записів розмови прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, в якому голова Кабміну називає себе «профаном в економіці» і сумнівається в розумових здібностях Зеленського (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Тимошенко заявила, що ця розмова демонструє, що «хтось свідомо кидає нам в руки невігласів, які роблять те, що їм замовили ззовні».

Нардеп також закликала негайно змінити всю команду, що знаходиться при владі.

«Тут не питання, як тепер вони будуть переставляти стільці – зніматимуть Гончарука чи ні, що вони будуть робити з урядом. Цю владу потрібно негайно міняти всю – від некомпетентного президента до кожного некомпетентного чиновника, якого він привів із собою. А також депутатів, які голосують за продаж землі, повернення грального бізнесу, знищення малого і середнього підприємництва. Їх всіх треба негайно прибирати», - заявила Тимошенко.

У своїй заяві лідер «Батьківщини» не намагалася стримувати неприязнь до президента та уряду.

«Нехай вони повертаються у свій бізнес, свої «95 квартали» і не отруюють життя в Україні», - додала політик.

Зазначимо, що це не перший раз, коли Тимошенко дозволяє собі образливі висловлювання на адресу президента. Так, наприкінці минулого року політики крупно посварилися по листуванню в Фейсбук.

Це сталося після того, як Зеленський різко осадив Тимошенко на очах у всієї України. Так, коментуючи бажання лідера «Батьківщини» проштовхнути своїх людей на «солодкі» місця в уряді, президент заявив:

«Звичайно, ми відмовили. Адже епоха договорняків закінчилася назавжди. Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура. А знаєте, чому? Тому, що зараз їй просто не дають "солоденького"».

У відповідь на це Тимошенко заявила:

«Хотілося б поговорити з Вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але Ви вибрали інший тон… Словом, чекаємо Вас на корпоративах... Можна зі своїм піаніно».

Нагадаємо, Зеленський вийшов з себе і принизив Тимошенко: "солодкого не отримає".

Як повідомляла Politeka, ображена Тимошенко боляче вколола Зеленського: "Чекаємо на корпоративах".

Також Politeka писала, що Тимошенко зробила важливу заяву, українці видихнули: «Моя прем'єрство…».