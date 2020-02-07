Нардеп Андрій Холодов розповів про нові схеми контрабандистів на Одеській митниці

Депутат від «Слуги народу» вже якийсь час стежить за ситуацією на українській митниці і повідомляє про схеми, які призводять до великих втрат для українського бюджету. Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Фейсбук Холодов написав про те, що контрабандисти почали заводити нові підставні компанії в зв'язку з його розслідуванням.

«Днями я написав про схеми на Одеській митниці, назвав компанії і навіть номери декларацій. Контрабандисти відразу ж відреагували – почали заводити нові, не засвічені компанії. Так на Одеській митниці з'явилася ТОВ "Долароса"», - розповів депутат.

Він зазначив, що компанія розмитнює товар і потім реалізує його за готівку, а свій податковий кредит продає.

«Ця гра дуже сумно закінчиться. І швидко. Я публічно прошу податкову і митну служби відреагувати на цю інформацію. А організаторам схем передайте, що і про нові їх «майданчики» ми дізнаємося», - підкреслив депутат.

Він також розкритикував главу Митної служби Максима Нефьодова, який ніяк не реагує на повідомлення про злочинні схеми в його відомстві.

«Одна справа – друкувати слайди, а інша – розуміти, як працюють митні брокери і як потрібно організувати систему контролю, щоб перекрити схеми», - заявив Холодов.

До цього ми писали про те, що нардеп зазначив, що керівництво митниці зовсім не стежить за діями своїх підлеглих. Про це нардеп написав на своїй сторінці в Фейсбук.

«Під носом у Нефьодова, нахабно, буквально кожен день держбюджету обкрадають на тисячі і мільйони гривень. Враховуючи, що центральний апарат митниці проводить моніторинг і все бачить, але нічого не робить – ймовірно, що все це погоджено і комусь дано дозволу на подібні справи», - заявив Холодов.

Нагадаємо, нардеп Холодов тицьнув Нефьодова носом у мільйонні збитки від митниці.

Як повідомляла Politeka, нардеп Холодов розніс Нефьодова за катастрофу на митниці: "Треба терміново садити...".

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