Народный депутат Вадим Новинский заявил, что чиновники посольства Украины в Черногории вышли далеко за рамки определенных им законом полномочий, выпустив от имени посольства заявление о том, что пребывающий в Черногории предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий не является главой Украинской Церкви

Об этом Вадим Новинский сообщил на своей странице в Facebook, комментируя соответствующее заявление Посольства Украины в Черногории, передает Апостроф.

Он назвал заявление Посольства Украины в Черногории "грубым вмешательством государства в дела Церкви, нарушающим Конституцию", а также законы о свободе совести и о Кабинете министров.

А также добавил, что ни полномочий, ни необходимости комментировать и давать оценку действиям церковного иерарха, у Министерства иностранных дел нет.

"Наш Предстоятель Блаженнейший митрополит Онуфрий пользуется заслуженным авторитетом среди верующих всех православных Церквей. Его визит и братская поддержка от имени УПЦ в непростые для Сербской Православной Церкви в Черногории времена были тепло приняты десятками тысяч верующих, вышедшими на молитвенный протест против уничтожения их Церкви по такому же сценарию, как и в Украине. Это мужественный поступок, вызывающий уважение", - заявил Вадим Новинский.

И сообщил, что в связи с заявлением украинского посольства в Черногории он вместе коллегами народными депутатами Дмитрием Шенцевым, Дмитрием Шпеновым, Викторией Гриб, Мусой Магомедовым и Сергеем Магерой направили коллективный депутатский запрос в Министерство иностранных дел на имя его главы МИД Украины Вадима Пристайко.

"Мы требуем немедленно отозвать указанное заявление и официально опровергнуть для мировых СМИ содержавшуюся в нем информацию. Мы рассчитываем, что МИД незамедлительно проведет служебное расследование и установит причины, по которым стало возможным распространение таких антизаконных оценочных суждений чиновниками министерства. Мы требуем от МИД в установленный законом "О статусе народного депутата" срок предоставить отчеты о мерах, принятых для привлечения к ответственности виновных в происшествии и мерах для предотвращения подобных ситуаций в будущем", - подчеркнул парламентарий.

Он также выразил надежду, что впредь дипломатические и консульские представительства Украины будут воздерживаться от комментирования зарубежных визитов представителей религиозных конфессий.

Он также обратился к коллегам к членам комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству с предложением рассмотреть ситуацию на заседании комитета и дать оценку этому происшествию, дискредитировавшему, по мнению политика, не только украинскую дипломатию, но и украинское государство.

"Украинская Православная Церковь сегодня - один из немногих социальных институтов, которым доверяет общество. Она ведет свою миротворческую деятельность законно и на всей территории Украины, включая временно неподконтрольные регионы, являясь мостом для украинцев по обе стороны линии разграничения. Межконфессиональный мир и соблюдение гарантированного Конституцией принципа свободы совести – одно из важнейших условий для установления мира, территориальной целостности и единства страны. Призываю МИД как исполнительную власть соблюдать закон", - сказал Вадим Новинский.