Президент Володимир Зеленський зробив заяву щодо обміну полоненими, який відбувся 16 квітня

Відеозвернення з цього приводу з'явилося на офіційній сторінці президента в Twitter. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Зеленський заявив, що повертають не тільки військових, але також і простих жителів України, які потрапили в полон до бойовиків.

В рамках обміну всіх на всіх Україна 16 квітня повернула 16 своїх громадян.

Користувачі мережі коментують заяву Зеленського, а також вирішили задати питання, які накопичилися у президента.

«З 19 "обміну" 1 військовослужбовець. А хто решта? І кого і скільки ми віддаємо?», «Де посадки, де реформи, де соціальні ліфти???!!! Вова досить нам по вухах їздити», «Реформа децентралізація зупинена. Реформа в армії зупинена. Реформа судової системи зупинена. На ключові посади призначаються друзі. Корупція зашкалює (Оман, плівки Єрмака, продаж масок). Безробіття зростає, ціни зашкалюють. Ти багато чого досяг за рік», «Володимир Олександрович! Будь ласка, введіть цифровізацію тільки для чиновників і злочинців! Адже це дійсно злочинці і за ними треба стежити цілодобово! Дайте простим людям врятуватися», - пишуть під відеозверненням.

Крім того, в мережі звернули увагу на те, що зовні Зеленський помітно змінився за рік свого президентства.

«А личко все круглішає і круглішає...», «Пухне з голоду», «Розбухнув», - пишуть в коментарях.



Зеленський рік тому

Ми будемо боротися, доки кожен українець не повернеться додому. pic.twitter.com/rz7YiK1D8j — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2020

Нагадаємо, Зеленського рознесли за реакцію на пожежу в Чорнобилі: «на Оман час є, а 100 км від Києва – далеко».

Як повідомляла Politeka, ситуація з обміном полонених на межі, Зеленського вивели на чисту воду: "Це люди, які не мають відношення до конфлікту".

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