США не планує знімати санкції з РФ, а навпаки буде їх продовжувати та посилювати через анексію Криму та окупацію Донбасу.

Про це у власній заяві повідомив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор. Передає Politeka.net.

«Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів у підтвердженні того, що наші санкції проти Росії будуть залишатися в силі доти, поки РФ повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Санкції, пов'язані з Кримом, будуть діяти доти, доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом», - зазначив він.

Зазначається також, що посол Білого Дому в своїй заяві закликав Кремль повернути Україні анексований Крим та Донбас та звільнити незаконно затриманих українських політв’язнів.

«Ми також глибоко стурбовані повідомленнями, що Росія затримала українського військового на території України в Криму 3 червня. Ми закликаємо Росію припинити кампанію придушення в Криму, повернути повний контроль над півостровом Україні, негайно звільнити всіх українців, яких вона несправедливо ув'язнила, та вивести свої сили та засоби зі Сходу України», - сказав американський посол в ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що один із засновників легендарної рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс заявив, що перемога Евромайдана була "спланована Вашингтоном".

Таку думку музикант, який вихваляє агресивну політику Росії, висловив 2018 року в інтерв'ю виданню Известия.

Крім того, він знайшов "головного винуватця" у подіях на території України і навіть назвав ім'я цієї людини.

"Зміна влади в Україні, спланована Вашингтоном в США, просто спровокувала Москву на подальші дії", – резюмував він.

За словами Уотерса, винна в усьому Вікторія Нуланд (офіційний представник Держдепартаменту США в 2011–2013 роках. — прим. ред.).

"Вона все це організувала, і тепер Україна розділена на дві частини через США. Я не знаю, як Україна вийде з цієї ситуації, але звинувачувати в цьому Росію просто смішно. Проте в американців це добре виходить, і люди їм вірять, бо вони контролюють пресу і можуть викручувати ситуацію так, як їм вигідно. Сам я вважаю, що ми не будемо воювати з Росією. Росіяни такі хоробрі, стійкі і непохитні", - зазначив музикант.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною та Росією

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