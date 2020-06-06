Стало відомо, які умови має виконати Україна, щоб отримати транш від МВФ

Про них пояснили в Кабміні.

Зокрема, міністр фінансів Сергій Марченко, розвінчав міф про підвищення комунальних тарифів, пише Сегодня .

Він стверджує, що оплата в наступному опалювальному сезоні буде знижена.

«Зараз ціна, яка була у попередньому опалювальному сезоні, яка зараз у всіх нормативних документах, більше 4 тисяч гривень. На ринку фактична ціна – 2 275. Це ціна травня. Тобто ціна буде знижена», - заявив Марченко.

Що стосується медичної та освітньої реформи, то питання вкладається в цей формат.

Він зазначив, що перехід на нові моделі фінансування – це нормальний підхід.

Говорячи про пенсійну реформу, Марченко запевнив, що о підвищенні пенсійного віку мова категорично не йде.

Реформа податкової системи, за словами міністра, передбачає створення єдиної юридичної особи в державній податковій службі, державній митній службі.

Він звернув увагу, що в меморандумі згадується приватизація, але там не йдеться про конкретних підприємствах.

Міністр прокоментував чутки про необхідність перегляду деяких норм закону про ринок землі.

За його словами, ніяких додаткових зобов'язань, крім тих, які влада вже на себе взяла.

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