Українці повинні вирішувати на референдумі, що робити з українською землею

Як пише Politeka.net, таку думку громадський діяч Андрій Пальчевський висловив в ефірі «Україна 24». За його словами, в першу чергу, він виніс би на референдум питання про землю. Крім цього, потрібно було б вирішити питання про цілісність України.

«Якимось чином влада хоче залишити за собою право вирішувати це питання. У людей теж треба запитати... Донбас - залишаємо, віддаємо? З Кримом у сьогоднішньому варіанті - повільно, але вірно танцюючи вальс залишаємо все як є або вимагаємо його повернення?», - зазначив Пальчевський.

Він нагадав, як екс-президент України Петро Порошенко обіцяв українцям гучну перемогу, але в підсумку все залишилося як раніше.

Продовжуючи розмову з ведучим на актуальні теми, Пальчевський торкнувся питання карантину та пандемії в Україні. За його словами, наша країна сьогодні перебуває в жалюгідному стані. Громадський діяч впевнений, що в Україні від вірусу будуть вмирати тисячі людей. Пальчевський нагадав, що говорив про небезпеку ще на початку року. Замість того, щоб реально займатися вирішенням проблеми, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, за словами Пальчевського, «дурить голову президенту».

Раніше ми писали, що Андрій Пальчевський закликав українців не вірити заявам про те, що вірус слабшає. Як показує статистика, сьогодні зараза в самому розпалі.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський назвав єдиний шлях для миру на Донбасі: "Перше, щоб я зробив...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський пояснив, що може врятувати Зеленського та його команду.

Також Politeka писала, що Пальчевський розніс "слуг народу" після ганебної заяви Третьякової про дітей.