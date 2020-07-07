Нардеп Ілля Ківа і колишній лідер колишній лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош обмінялися погрозами



Кілька днів тому колишній лідер Правого сектора Дмитро Ярош запропонував відстрілювати представників «За життя», оскільки під їх прикриттям Росія нібито імітує в нашій країні ліворадикальний тренд.



У відповідь Ківа заявив, що нічого не боїться і слова Яроша роблять його соратників більш згуртованими. Сам політик зізнався, що на війні навчився користуватися зброєю: де треба захищався, а де треба – нападав. І не останню роль в цьому зіграв сам Ярош. Ківа вважає свого опонента сміливим людина, проте і сам не вважає себе боягузом.

Словесна перепалка Ківи і Яроша викликала бурхливі обговорення в мережі. Українці порахували, що такий спір не піде на користь Україні, і їм буде краще зайнятися справами важливіші.

"Менше б стріляли і жили мирно, а то стріляти - це вже норма і багато його підтримують, у себе чому не наведіть порядок - лісів немає, доріг - немає і всі живі ,наведіть порядок", "Ярош, наведіть лад на західній і перестріляйте всіх хто причетний до вирубки лісу", "Постріляти багато розуму не треба краще б навели порядок у країні та дерев насадили що ви зробили доброго ви ж тут живете", "Від таких стрільців та в країні бардак", - писали українці в мережі.

Раніше Politeka писала, що Ярош розкрив підступний план Кремля, під загрозою Україна: "до 2024 року...".

Також Ярош повідомив про велику трагедію, неоперабельний рак: “тримайся, ти повинен жити”.

Нагадаємо, з'явилося екстрене звернення до Зеленському, Ярош висловив все про спецоперації на Донбасі: «Ви за?».







