Українці повинні бути готові до всього

Стало відомо, де Російська Федерація може почати нову військову агресію по відношенню до України

Про це розповів журналіст Андрій Клименко, передає Укрінформ.

За його словами, Кремль може почати війну проти України і розгорнути воєнні дії в акваторії Чорного моря вже в кінці вересня - в жовтні.

Більш того, експерти оцінюють імовірність початку нової війни під 80% за умови збігу цілого ряду факторів.

Серед цих факторів журналіст зазначив масштабні військові навчання "Кавказ-2020" і проведення місцевих виборів в Україні.

Клименко припустив, що Москва може спробувати розхитати проросійськими силами ситуацію в окремих місцевих громадах, а саме на узбережжі Азовського і Чорного морів.

Ситуацію в акваторії Чорного моря загострює і відкриття залізниці через Керченський міст в окупованому Криму, через який Москва з легкістю може за кілька днів перекинути війська на північ півострова в Джанкой, в Армянськ і Красноперекопськ.

Клименко не сумнівається, що тактика України в такому випадку повинна полягати в тому, щоб звернутися до Вашингтона і НАТО з проханням "прикрити" нашу країну на кілька років у цьому регіоні, поки не будуть побудовані ВМС України, сили ППО і створений ракетний щит.

"Треба негайно створювати Військово-морську місію чи ЄС, чи НАТО, чи ЄС + НАТО + Україна + Грузія, і ця патрульна місія патрулировала б Чорне море за основними шляхами від Босфору до Одеси, від Босфору до Батумі. Присутність там натовського прапора буде стримувати подальшу російську агресію", - додав журналіст, озвучуючи свій прогноз під час круглого столу, присвяченого військової агресії РФ.

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