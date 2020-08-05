Напруженість між Білорусью і Росією після затримання вагнерівців певною мірою грає на руку Україні

Враховуючи, що тепер ця країна стягує війська до кордону з РФ, переходячи з табору союзників країни-агресора в, як мінімум, нейтральний табір, ймовірність нападу Росії на Україну з території Білорусі у північному напрямку істотно слабшає.

Таку думку на своєму телеграм-каналі висловив відомий український політолог Олексій Голобуцький, передає Politeka.net.

При цьому, зазначає автор, не варто чекати, що Лукашенко автоматично стане союзником України. Це дає зрозуміти той момент, що Білорусь відмовилася навіть обговорювати видачу 28 з 32 вагнерівців, а в півторагодинній промові президента сусідньої країни наша держава виступила як негативний приклад. Політик натякнув: «Підтримуйте мене і мій курс, інакше буде як в Україні».

У свою чергу прокремлівські ЗМІ пишуть, що Лукашенко «сам провокує український сценарій» у сенсі збройної агресії РФ та анексії частини території.

«Реальність цієї загрози і спонукає Лукашенка зараз активно шукати підтримки Заходу як запобіжника анексії», – підкреслив політолог, давши зрозуміти, що Москва сама штовхає білоруського лідера на такий крок.

Раніше ми писали про те, що Лукашенко порадив знищувати бойовиків, які воюють проти українців. Щоправда, він зазначив, що спочатку «треба розібратися».

Також ми повідомляли, що під час звернення до свого народу, Лукашенко нагадав, як допоміг Україні після вторгнення РФ.

«У перші місяці війни у братській Україні ми прихистили у себе близько 150 тисяч українських громадян, нагодувавши й обігрівши їх і їх дітей», - заявив він.

Нагадаємо, Лукашенко умив Путіна з його вагнерівцями в Білорусі: "Розігрують солсберецьких...".

Також Politeka писала, що Лукашенко вибухнув погрозами на адресу Кремля.