Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський оскандалився цинічною заявою про протести в Білорусі

На своїй сторінці в соцмережі Facebook він прокоментував "майдан" , який почався в Мінську в день виборів, і підтримав розгін активістів, які виступили проти фальсифікацій, передає Politeka.net.

"У чому урок Білорусі для української влади? Вулицю не треба боятися, а на спроби беззаконня - відповідати законом. Який повинен бути один для всіх, без виборчого і сопливого поділу активістів на тих, хто може вбивати, і на тих, хто може грабувати. І тоді можна зберегти свою країну", - написав Олександр Дубінський.

Скандальні висловлювання "Слуги народу", очевидно, припали до смаку нардепу з" опозиційної платформи " Вадиму Рабіновичу. Через годину політик у своєму блозі на Facebook слово в слово переписав текст зі сторінки Дубінського і, що примітно, не вказав авторство.

У коментарях українці обурилися заявою "Слуги народу" і засудили його за підтримку диктатури в Білорусі. Деякі навіть порівняли протести в Мінську з "Майданом" в Києві:

"Один мозок на двох. Але й того не багато"; "ще ніколи Штірліц не був такий близький до провалу"; "беремо копірочку, слюнявимо хімічний олівець, надряпаємо, що попало, і роздаємо товаришам по щам"; "коли ляльковод то один, чого хотіти"; "Зашквар"; "вбиває і грабує, як правило, влада, а не активісти"; "якщо влада вершить беззаконня - вона отримує відповідь"; " фальсифікація результатів виборів-це законно? Ось це поворот!"; "Говорить людина ніколи не боровся за свободу"; " тобто, ви, за кого ми всі голосували рік тому, зараз своєю фразою фактично виправдовує розстріл площі з активістами?"; "Саша, ти здувся, серйозно, цим постом ти просто підтримав диктатуру і свавілля"; "цікавий закон виходить у Вас, пане Дубинський. Люди вийшли на вулицю (мирно) і показали свою Кількість голосів наочно, а мус*ра зробили те, що і у нас"; "Олександр - ви явно забули з чого почався майдан - беркут жорстко розганяв студентів які були за євроінтеграцію".

За даними МВС Білорусі, під час протестів постраждали 39 силовиків і близько 50 цивільних, з'явилася інформація про одного загиблого. В ході зіткнень правоохоронці застосували світлошумові гранати, водомети і щити з кийками.

Нагадавши, Портников розкрив, яка доля чекає Білорусь без Лукашенка.

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