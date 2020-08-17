Георгій Тука заявив про можливу домовленість Москви і Києва щодо Донбасу

За його словами, Кремль міг отримати запевнення від української сторони про те, що вона готова йти на поступки в питанні Донбасу. Крім того, він пояснив, що вже помітив передумови до цього з боку нинішньої української влади.

Таку думку екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб озвучив в інтерв'ю для Обозревателя.

"У мене таке відчуття, що, принаймні, кремлівська адміністрація (Росія прим.ред)отримала якісь запевнення з боку нинішньої української влади, що Україна готова йти на поступки саме в політичному контексті", – заявив Тука.

На його думку, Кремль не цікавить "особливий режим адміністративного управління", про який говорив перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Він зазначив, що в новому договорі РФ і України, Росія вимагає змін в нашій Конституції.

"Росія вимагає змін до Конституції",-нагадав екс-заступник міністра.

Він вказав на принципову відмінність між законом" Про особливості місцевого самоврядування " та змінами до основного Закону.

У першому випадку мова йде про тимчасове рішення – на 3 роки. У другому випадку-про норму, яка буде діяти на постійній основі.

Нагадаємо, що екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука висловився про протести в Білорусі.

Як повідомляла Politeka, величезний схрон військової техніки РФ знайшли недалеко від Донбасу.

Також Politeka писала, що снайпер "ЛНР" втік в Україну зі "звільненого "Донбасу, кадри